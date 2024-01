Señor director:

No me molesta que la gente que no tiene ingresos fijos se tenga que ganar la vida de cualquier forma, pero que se dediquen a ser "trapitos"" como popularmente llamamos a los cuidacoches, en cada esquina de la ciudad Capital o en lugares donde saben que hay personas que deben estacionar obligadamente para hacer un trámite, concurrir a un negocio o cumplir con cualquier otro trámite, me parece un abuso que alguien tiene que frenar. Resulta que hay "trapitos" en toda la zona controlada por el Eco, lo que obliga a muchos conductores a tener que pagar por el estacionamiento medido y también dar un monto de dinero determinado a los supuestos cuidacoches, tan sólo por estar mirando el vehículo o, en el mejor de los casos, indicar cómo estacionar.



Debo decir que hay algunos "trapitos" muy educados que piden sólo la voluntad de cada conductor, pero hay otros que ya se están animando a colocar un precio fijo a su "servicio" y a exigirlo cada vez que alguien se estaciona en "su zona".



Marcelo Castro

Técnico electromecánico

DNI 14.976.569