Señor director:



Sin dudas la gesta sanmartiniana marcó una épica en la historia argentina y mundial; y solo imaginar el paso del Ejército Libertador transitando por la imponente cordillera, visualiza en mi mente la polvareda que levanta el caminar cansino de toda esa muchedumbre con un guía como referente, San Martín.

Quizás la "épica'' a nivel mundial de Maluma, con el reguetón, sea más convocante en adeptos que lo que fue la hazaña de San Martín, por supuesto en aquel tiempo no existía la tecnología que si aprovecha Maluma en la actualidad.



No pongo en dudas la popularidad mundial de éste "reguetonero'', pero si lo hago en la elección que se hizo para que él colocara la corona a la próxima Reina Nacional del Sol, ¿por qué?



Como dije San Martín levantaba polvo a su paso y Maluma trae "un polvo'' a la FNS. Si escuchamos este tema, o cualquiera de ellos en realidad, veremos que a la mujer se la trata sólo como un objeto sexual, algo por la cual se viene últimamente luchando contra este trato sexista.



"Ni una menos'' y todas las marchas que se hacen buscando el trato igualitario y el respeto a la condición de ser mujer, no alcanzó para detener a Maluma como padrino de la FNS para que justamente coronara a una mujer, y lo peor de todo es que fue elegido, en esta tarea, por una mujer como lo es la ministro de Turismo. Me obligó a suponer, que esta funcionaria no se dio cuenta del doble discurso que está generando con esta contratación; donde por un lado apoya y promueve con leyes el trato igualitario de la mujer y por el otro contrata al mejor "exponente'' en violencia de género en sus temas (ejemplo "cuatro babys''), para coronar a una reina que es... una mujer, y aplaudirá muy sonriente una ministro que es... una mujer.