Señor director:

El país asombrado vio como Corrientes tuvo unos 300 milímetros de lluvia en 24 horas, lo que dejó las calles inundadas, también en Mendoza con reiterados granizos que afectaron la zona rural como urbana. Es por eso que ante esta inestabilidad climática en el país, los sanjuaninos no debemos quedarnos con los brazos cruzados y tomar medidas para evitar cualquier tipo de situación que nos afecte de gravedad. Me refiero a que junto con los municipios debemos mantener las acequias limpias, controlar si nuestras casas tienen problemas en los techos para repararlos, tener un botiquín a mano como tantas otras medidas de prevención. No esperemos a lamentarnos luego de una situación meteorológica que nos plantea la naturaleza. Es mejor prevenir que lamentar.



Julián Bassedas

DNI 7.349.301