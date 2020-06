Señor director:



La rinitis aguda es muy frecuente y consiste en la inflamación aguda de la mucosa nasal. Para su aparición pueden influir el frío húmedo, el cambio brusco de temperatura o el contagio; pero la mayor importancia está en la mayor o menor fuerza defensiva del organismo. La rinitis aguda presenta secreción nasal, que es serosa, acuosa al principio (hidrorrea); luego se hace mucosa y mucopurulentas; hay tos y estornudos; se produce obstrucción nasal con pérdida del olfato y del gusto. A veces puede haber algo de fiebre, dolor o pesadez de cabeza. Esta afección no presenta ninguna gravedad en sí, pero conviene tratarla para que no se propague a la faringe, oído, tráquea, bronquios, etc., lo cual agravaría el cuadro. Para su prevención, la medicina naturista ofrece diversos recursos, como es tener una alimentación sana (abundante fruta y ensalada cruda), ejercicios respiratorios, baños de sol, caminatas al aire libre y otras, para elevar las defensas naturales. Por su parte, para la curación se apela a hacer una alimentación de frutas y verduras crudas, quedar en reposo, en lo posible; hacer baños de vapor a la cara con hojas de eucaliptus o de pino; lavarse la nariz con agua tibia salada o con té de manzanilla o malva; sonarse la nariz sin fuerza, cada ventana nasal por separado. La rinitis aguda puede durar entre 8 a 10 días y desaparecer. Pero si las condiciones del individuo o del ambiente no son favorables, puede pasar al estado crónico, es decir, de larga duración.



Dr. Francisco Lázzaro

Médico - MP 1760