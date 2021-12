Señor director:

Las lluvias de los últimos días, en especial la del martes último, tiene que llamarnos a la reflexión de una vez por todas. Por un lado, mis comprovincianos, tienen que estar prevenidos de que estamos en una crisis climática en la que pueden ocurrir distintos fenómenos meteorológicos. Hay que reforzar las estructuras de las viviendas y pedir ayuda cuando sea necesario para construir al menos una vivienda de adobes con columnas de hierro y hormigón. En pleno siglo XXI ya no se pueden hacer paredes de cañizo revocada con barro. Es peligroso. Por otra parte, los organismos del Estado deben estar atentos de manera permanente a hechos como estos, debido a que San Juan es una provincia sísmica, donde además hay fenómenos destructivos como viento zonda, sur, tormentas eléctricas devastadoras, entre otros hechos. Señores, a lo que me refiero es que no podemos estar reaccionando tardíamente tras un hecho como el del martes. Debe haber un entrenamiento en los organismos para reaccionar de inmediato, sabiendo lo que se tiene que hacer, tal cual sucede en las naciones donde las sociedades están bien organizadas. Ojalá tengamos buenas noticias desde la Provincia como de los municipios en los que se trabaje profesionalmente para la defensa civil, ya que personal, hay de sobra en las oficinas.



Nélida Somoza

DNI 10.783.211