Hoy, 24 de mayo, se celebra el Día de María Auxiliadora, Patrona del Agro Argentino. Por tal motivo en esta fecha tan especial es importante recordar a la primera imagen de esta advocación en la provincia.



El R.P. García, cura párroco de Desamparados adquirió una imagen (1906) y la puso en el altar mayor de esa capilla. Fue venerada como la Virgen de Desamparados. Era, sin embargo, una imagen de María Auxiliadora, que no fue conocida ni venerada como tal. En 1917 se quemó esta iglesia, y con ella la imagen de la Virgen. En el año 1920 fue donada por la señora Catalina Del Bono de Graffigna, una imagen que estuvo en veneración en el altar mayor de la nueva iglesia, como la Virgen de Puyuta, que representaba a María Auxiliadora, aunque tampoco era invocada como tal. Años más tarde fue donada a los padres Salesianos, y es la misma que se lleva en procesión solemne por la ciudad todos los años. Pero la tercera imagen tiene una historia curiosa e interesante. La señora María Elena Castro de Puebla deseaba difundir esta devoción comunicándoselo a la señora Josefina Coll de Esbry. Ambas expusieron sus deseos de adquirir una estatua de María Auxiliadora para su veneración a Monseñor Orzali. Éste, de acuerdo con la solicitud, expidió la siguiente autorización: "San Juan, 28 de junio de 1924. Por las presentes líneas autorizo a las señoras Josefina Coll de Esbry, María C. de Puebla, Camila A. de Echegaray y María T.B. de Domínguez, a fin de que, constituidas en comisión, puedan hacer una colecta para comprar una imagen de dicha Virgen. Es válida esta autorización por seis meses, luego deberán presentar el informe correspondiente". Corría el año 1925. Estas damas iniciaron una colecta llegando a juntar $ 436 con la colaboración de Julia Esther Castro de Barros, Haydeé Esther Barros de Castro, Ana Coll de Sánchez, María Teresa Vda. de Domínguez, Delia Jofré de Conte Grand, María C. de Puebla y Maria F.L. de Vidart. Encargaron la compra al señor Héctor Conte Grand, gestión que concretó el R.P. Ussher en el Colegio San Carlos, donde fue construida. La imagen llegó a San Juan al domicilio de la señora Josefina Coll de Esbry (General Acha 229, antigua numeración). Se les pidió a las Hermanas del Buen Pastor que fuese admitida en la iglesia próxima a inaugurarse, pero fue denegado. Las mismas gestiones se hicieron para depositarla en la capilla de las Hermanas Franciscanas Enfermeras y en la parroquia de La Merced con el mismo resultado. Quedó pues depositada en el domicilio nombrado hasta la llegada de los padres Salesianos. En febrero de 1930 llegaron a San Juan los sacerdotes José Fanzolato (hermano de Juan Fanzolato) y Emilio Lenzi, fundadores del Colegio Don Bosco. Nuevamente se trasladó la imagen, esta vez a la casa de la señora Amalia Rufino de Pensado. El 23 de marzo de 1930 fue llevada en procesión hasta la pequeña capilla en Desamparados, siendo bendecida por Monseñor Orzali. Luego de tres años nuevamente fue trasladada al local Pro-Patria en Avenida San Martín y 9 de Julio (de aquellos años). Fue recibida esta vez en la capilla del Buen Pastor donde permaneció durante cuatro años. El 24 de noviembre de 1935 cerca de 400 personas realizaron una peregrinación al santuario de Rodeo del Medio (Mendoza) para pedir una capilla en San Juan. El 26 de abril de 1936, el Arzobispo bendecía los cimientos de la nueva iglesia. El 19 de diciembre, el mismo Arzobispo la bendecía, y el 4 de abril de 1937 se consagraban los altares. La querida imagen tomaba posesión. La iglesia de María Auxiliadora fue la única que quedó en pie y abierta permanente tras la tragedia de enero de 1944, aunque la imagen fue arrojada del altar siendo reparada en la casa de Majó (Buenos Aires) y nuevamente colocada donde está actualmente bendiciéndonos.



Carlos R. Buscemi

Escritor