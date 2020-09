Señor director:



En la avenida Rioja esquina San Luis, desde hace varias semanas hay agua en la calle, que cada vez se hace más grande hasta convertirse en laguna. Como vecino de la zona he llamado en distintos momentos a la Municipalidad para que se ocupen del tema. Pero no obtuve respuesta. Quizás no esté dentro de su órbita esta situación. Por lo que hago un llamado al organismo correspondiente porque, además de ser un inconveniente para el tránsito, muchas personas temen que sea una rotura de caños cloacales, lo que promovería un problema ambiental que afectaría a una zona urbana y muy transitada del centro capitalino. Es de esperar una solución rápida para este tema. Desde ya, muchas gracias.

Rodolfo Sampietro

DNI 7.923.016