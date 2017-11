Señor director:



La obra de la calle Nuche, entre calles Hermógenes Ruiz y Av. Circunvalación lleva más de 5 meses en ejecución. Los vecinos de la zona hemos sido muy afectados por esta obra. Todo debido al excesivo y permanente polvo en suspensión en el ambiente, al incremento de tráfico en la calle Santa Fe (con el consecuente peligro para nuestros hijos y familiares que esto significa) y por los importantes ruidos y vibraciones, producidos a toda hora. Ya no sabemos que pensar. A esa calle la hicieron nueva hace unos 5 ó 6 años. Luego, no sólo la rompieron otra vez, lo cual significa un doble gasto para el Estado, con la consecuente posibilidad de corrupción que acecha cualquier obra estatal, sino que la obra se demora meses. A este promedio de obra, unos 100 metros por mes, si la terminaran hoy (algo improbable), la ruta San Juan - Mendoza llevaría unos 150 años hacerla. No soy ingeniero civil ni necesito serlo para ver que algo no está bien en la forma en que se programa, se adjudica y se ejecuta la planificación vial en nuestra provincia, si es que se la puede llamar planificación. Esperemos que se dignen a terminar la bendita obra lo antes posible. Esta carta se envía en nombre de todos los vecinos de la zona.