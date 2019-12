Señor director:



Vengo a expresarle mi profunda preocupación por los problemas que en los últimos tiempos hemos tenido los vecinos de calle Jorge Newbery entre Salta y España. El motivo de los inconvenientes son los líquidos cloacales, debido al diario estancamiento de la cloaca que corre por nuestra calle y por calle Salta donde aquella conecta. Las visitas y trabajos del personal de OSSE no han sido definitivamente eficaces. Por tal motivo, me entrevisté en distintos momentos con los señores Baiutti y Juan Sánchez, a quienes les expliqué el problema de las cloacas, el consiguiente olor nauseabundo en nuestras casas y la afloración de líquidos en las piletas domiciliarias. Con el ingeniero Caparroz traté de entrevistarme, pero constantemente se encuentra en reuniones, según se me ha informado. Seguramente, tratando temas más importantes que el enorme situación que nos aqueja a los vecinos de esta zona. Por expediente 511-577564-2019 nos hemos presentado un grupo de vecinos ante OSSE reclamando atención a este tema de salubridad y aún no recibimos respuesta o solución alguna. Nos quedaremos esperando que ella venga y que no sea para la fecha de los Reyes Magos.