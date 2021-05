Señor Director:

Soy socio de un Centro de Jubilados ubicado en Concepción sobre calle Juan Jufré, donde atiende un médico de cabecera del PAMI, que en este momento es la Dra. Adriana Peralta, anteriormente estaba el Dr. Mendoza, con excelente atención para todo el socio de este Centro de Jubilados. Desde que esta doctora empezó atender las cosas tuvieron un giro en perjuicio de los socios-jubilados que teníamos este beneficio, pues ahora todos tenemos que concurrir a ese Centro sin importar las inclemencias del tiempo y de pandemia Covid-19, con sólo el argumento "que quiere conocernos personalmente" y saber de nuestras enfermedades, porque los socios del PAMI muchas veces abusan y hacen trampas con los remedios, como si estar viejos y enfermos es nuestra alegría de vivir (los medicamentos los receta el médico). Lo grave en el accionar de esta médica es que cuenta con la aprobación del Jefe del Asociación Medios Cabecera, Dr. Miguel Coria, y la mirada ausente del PAMI. Todo el país y sus gobiernos están en una lucha que no termina nunca para combatir el flagelo del Covid, nos lamentamos cuando esta peste mata a otro argentino y/o sanjuaninos, se toman las medidas y prevenciones al extremo para evitar contagios, pero esta señora pareciera que no lo sabe. Yo, como persona de riesgo, me niego a someterme a estas impensadas disposiciones, pues me pueden costar la vida, más en épocas de aumentos de casos de Covid-19. Este accionar se repite mes a mes, o sea que todos los socios jubilados debemos hacer tortuosas esperas hasta ser atendidos. Por favor, señores del PAMI, respeten los derechos de los mayores.



Leopoldo Mazuelos Corts

DNI 5.543.908