Señor director:



Estamos conscientes de que la ciudad de Caucete afronta una situación muy particular con la reconstrucción del sistema de cloacas y que esto puede ocasionar algunos problemas con la red de agua potable. Pero lo que no creemos que sea justo es que se produzcan numerosas interrupciones del servicio, muchas veces, sin aviso previo. A este inconveniente se suma la baja presión del agua que dificulta en gran medida el llenado de los tanques de almacenamiento de las casas, provocando que durante el día no tengamos ni una sola gota de agua para el uso habitual.



Consideramos que OSSE no está ofreciendo un buen servicio, a lo que hay que sumar el hecho de que las mayoría de los cauceteros desde hace mucho tiempo debemos recurrir a comprar agua envasada para consumir y a colocar bombas elevadoras de agua para poder llenar los tanques de las casas. Todo esto tiene un costo que si lo sumamos a la tarifa que está cobrando OSSE hace que en este departamento tengamos uno de los servicios de agua potable más caro del país.



Pongo esta situación a consideración de las autoridades de la empresa distribuidora y del resto de la población afectada por la falta de agua en una época en que el calor se está haciendo sentir.