Señor director:

Valle Fértil es uno de los lugares más atractivos en cuanto a sus paisajes y a su oferta turística, pero tiene algunos inconvenientes que a esta altura de las circunstancias ya debería tenerlos solucionados. El más preocupante de estos problemas es el de las comunicaciones a través de los teléfonos celulares. Hay determinadas horas del día y lugares en los que se hace imposible lograr una comunicación, y esto perjudica a muchas de las actividades que se realizan en el departamento. Una de las más afectadas es la actividad turística que se ve interrumpida cuando los operadores turísticos o la gente que llega hasta el departamento pretenden comunicarse. He tenido la experiencia de no poder coordinar una excursión por no poder comunicarme con los guías que debíamos contratar. Cuando pudimos hacerlo, ya era demasiado tarde así que tuvimos que dejar para el otro día la salida, algo inadmisible en un departamento que está a más de 250 kilómetros de la ciudad Capital de San Juan y al que mucha gente viaja con el tiempo justo y no puede dejar para el día siguiente, como en mi caso, una excursión o una recorrida por las serranías de la zona.



Romina Sonia Gómez

DNI 34.927.012