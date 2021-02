Señor director:



Cada vez que llueve en San Juan surgen numerosos problemas tanto en el tema vivienda como en el estado de rutas y caminos. Vivimos en una de las provincias en que las lluvias son muy escasas y que llueve con muy poca frecuencia, entonces no hay forma de prevenir las consecuencias. Con un buen asesoramiento por parte de técnicos de los municipios se podría, en épocas en que no llueve, hacer los arreglos y refacciones básicas para que cuando llueva el agua no se convierta en un problema insalvable. No es nada agradable enterarse que hay gente que se está inundando o que se le está por caer el techo de su casa. Cuando pasa esto, es cuando se sale a asistir la emergencia y muchas veces la ayuda llega tarde.



Sepamos tomarle el tiempo a las catástrofes y no esperemos a último momento para intentar solucionar problemas de un momento para otro. Todo necesita previsión y planeamiento.