Señor director:



De las consultas que recibo todo los días, por problemas en el comportamiento de perros, el noventa y nueve por ciento de los casos, el problema no es el perro. Todo problema de perros puede ser corregido, no hay problema conductual del can que no pueda corregirse. Salvo que sea por problemas neurológicos. No existe el perro para niño, ni el perro niñero. Nuevamente, el problema no es de raza. Decir que una raza de perros es más agresiva que otra, es equivocado. La incidencia genética es del veinticinco al treinta por ciento. El setenta por ciento restante es como se lo críe y eduque. Si yo no hago nada, el treinta se convierte en cien por cien. Lo que hace peligroso a un perro es el tamaño (no quiere decir que todos los perros grandes sean peligrosos). El perro grande tiene la capacidad de matar, no es para cualquiera. La otra parte importante, si el perro es de la vecina ¿qué hacía suelto? El Código Civil y el Código Penal establecen claramente, "el propietario de un perro es responsable por los daños que puedan ocasionar los mismos a personas y cosas''. En caso de un accidente con auto que mata a una persona. ¿La culpa es del auto, o de quien conducía? No se puede culpar al perro, la culpa siempre es del dueño. Debemos aprender a convivir en sociedad y respetar a los demás. Mis derechos terminan donde comienzan el de los demás, y recíprocamente.





Roberto D. Bastianelli DNI 14.633.909

Conductista Etólogo canino