Señor director:



Estamos a mediados de noviembre. Sin embargo, pensaba en los acontecimientos históricos acontecidos en el mes de octubre de distintos años, donde hubo próceres que se destacaron. Pero que en el inconciente colectivo no se recuerdan como se debería. Por ejemplo, el 29 de octubre de 1969 se fundó la Base Marambio en la Antártida Argentina. Se trata de una epopeya de trascendencia Nacional, histórica, geopolítica protagonizada por argentinos; que viviendo en pequeñas carpas, en una zona inhóspita, contando sólo con picos y palas y trabajando con esfuerzo, abrieron surcos de tierra en el desierto blanco. Todo esto para permitir operar aviones de gran porte con tren de aterrizaje convencional; es decir con ruedas. Las fechas fueron muy importantes. Me refiero a las que el señor Leopoldo Mazuelos Corts destacó en su carta del mes pasado. Puedo decir que a nivel general ya no se recuerda, porque para muchos que viven en la mediatez fue de una historia pasada. No se conoce el acto patriótico como la creación de la base Marambio.