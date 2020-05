Señor director:



¡Cuántas tierras sin producir! Con un enfoque meramente intervencionista, comunista, estatista, dirían: "Le pongamos impuestos a los que no producen o peor: ¡confisquemos las tierras!". Estas expresiones son propias de mentes estrechas que no conocen la realidad. La falta de agua aqueja a la mayoría de los propietarios. Los gastos onerosos a enfrentar (sin hablar de esfuerzo y riesgos que significa una plantación) hace imposible electrificar pozos. Conozco la zona del Quinto Cuartel, en Pocito. El canal Céspedes no cubre las necesidades de las zonas. No digo que las desvíen a diferimientos especiales. Pero se tuvieron que abandonar plantaciones o dejar de hacer proyectos, ante la triste realidad. Pero existen las capas subterráneas, los pozos abandonados. Aquí es donde el gobierno ya tendría que tener un plan de salvataje. El alimento es indispensable en épocas difíciles, y la tierra más el esfuerzo del hombre es quien lo brinda. El tema coronavirus no puede opacar ni distraer la totalidad de nuestra realidad.



Debemos hacer frente a esta adversidad sanitaria con ideas superadoras, con incentivo, para que los organismos relacionados al tema actúen para poder ver los frutos de nuestra tierra conseguidos por una eficiente actuación del gobierno, para el bien del país.



Lic. Beatriz Albaladejo

DNI 4.413.700