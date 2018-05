Señor director:



Siempre el proceso de producción primaria ha sido el eje fundamental de la economía argentina. Hoy no sólo se necesita producción de campo, agrícola o pecuaria, sino también la manufacturación e industrialización de los frutos de esa actividad. En San Juan existen producciones alternativas que no han tenido el desarrollo adecuado y que podrían conquistar nichos del mercado nacional e internacional. Este es el caso de una fruta, que con un proceso de azucarado y puesta a punto de cocción, se transforma en una delicada composición, con aromas agradables y sabores que se asemejan al kiwi, con tonos de duraznos al paladar. Se trata del fruto de las pencas. Este vegetal posee tallos planos con forma de palmetas suculentas. No hay que confundir con hojas, poseen espinas variadas y el 90% de agua en toda su contextura. Sus frutos son comestibles. Le llamamos tunas. Esta especie es familia de las cactáceas. Profesores, técnicos y alumnos de la Escuela Agrotécnica de Sarmiento han realizado una experiencia con frutos de estas pencas, con tunas. El universo de productos que pueden obtenerse de los cultivos en tierras bondadosas como las de San Juan es sorprendente. Desde la alcaparra, el azafrán junto con todas las aromáticas y ésta que se presenta aquí pueden surgir como pequeños proyectos de producción alternativa. En todas las escuelas agrotécnicas de la provincia, los técnicos y docentes deben investigar sobre éstas actividades. Es posible encontrar sus orígenes milenarios, tomar esas antiguas técnicas e incorporarles procesos tecnológicos que posibiliten la obtención de comestibles sanos.





Por Osvaldo Olmo Gómez DNI 16.160527 Profesor - Técnico