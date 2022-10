Señor director:



A través de este espacio deseo agradecer a todo el personal especializado de la Clínica El Castaño por la atención que me ofrecieron durante un período de internación que me tocó atravesar. Mi especial agradecimiento a los doctores Grazziani, Piri, Cristian Núñez y Roberto Quiroga quienes junto a otros especialistas, nutricionistas, terapeutas, kinesiólogos, fisioterapeutas, bioquímicos y enfermeros, me atendieron con mucho amor, respeto y educación. A lo largo de mi vida me ha tocado varias veces estar internada en distintas clínicas y hospitales de la provincia, pero nunca me habían tratado tan bien como ha ocurrido en esta ocasión. También destaco la labor del resto del personal de servicio de la clínica, las chicas de limpieza y el personal de cocina al que nunca se le cayó la sonrisa de la cara y su buena atención.



En mi estadía en la clínica hubo una enfermera que no recuerdo su nombre. Si me acuerdo que tenía su piel oscura, y era un encanto de persona, seguramente extranjera por su forma de hablar. Me atendió con mucho esmero y no dejó que nada me faltara en materia de atenciones.



Por todo esto, no tengo más palabras que de agradecimiento por este servicio y en el nombre de Jesús bendigo a esta clínica y a todo el personal por tanto bien que hacen.