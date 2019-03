Señor director:



En esta carta me voy a referir a un desagradable hecho ocurrido en el Instituto Superior de Educación Física el viernes 8 de marzo del corriente año. Ese día se tomó examen de Anatomía a los alumnos de primer año. La mayoría, por no decir todos, rendían por tercera vez la materia, lo que significa que el profesor DC prepara muy mal a sus alumnos en el año y ello va en descrédito del instituto que dirige G.A. El profesor no da clases de apoyo y pregunta en el examen temas no estudiados, como si los alumnos, que son jóvenes de 20 años fuesen médicos que cursan 5 años de carrera. El profesor en cuestión es fisioterapeuta, pero carece de psicología y pedagogía, lo que provoca la deserción universitaria y el mal prestigio del instituto, aplazando por tercera vez a sus alumnos, que tendrán que ir a un cuarto examen.





Raquel Sánchez DNI 4.735.438