Señor director:



Quiero comentar a toda la comunidad de San Juan que estoy increíblemente decepcionada con la educación, la Junta de Clasificación y el sistema de toma de horas y cargos en la docencia. Soy profesora universitaria de Inglés, carrera dictada en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes perteneciente a la Universidad Nacional de San Juan. Aclaro esto, porque estoy cansada, y no soy la única, de ver cómo acceden personas a cargos y horas de inglés en la escuela estatal. Personas que sólo tienen un certificado de conocimiento del idioma inglés, expedido por un instituto de capacitación en el idioma. No son profesores de Inglés, sólo tienen un certificado que dice que han ido a capacitarse, a aprender un idioma, lo cual no los hace docentes.





María Dona DNI: 5.400.000

San Juan - Capital