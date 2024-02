Señor director:

Me he enterado que las provincias de Córdoba y Mendoza han implementado multas por conducir tomando mate, una costumbre bien argentina que constituye un riesgo cuando hay que manejar utilizando una sola mano y evitando que el agua se derrame. La policía de tránsito de ambas provincias ha coincidido en que tomar mate mientras se conduce es un peligro que ya ha ocasionado varios accidentes. Muchos opinan que será muy difícil controlar esta infracción porque no se puede prohibir a nadie que lleve un equipo de mate en el interior del automotor y que seguramente lo sacarán cuando no haya policías a la vista. Pero hay otros que también señalan que la disposición será acatada porque cada vez hay menos conductores dispuestos a tener que pagar multas que irán desde los 16.000 pesos hasta los 54.000 pesos respectivamente.



Algo similar pasa con los teléfonos celulares, por lo que sería bueno que se aplicara una prohibición parecida, ya que es una mala costumbre conducir mientras se habla por el teléfono móvil porque se es un elemento de distracción que obliga a manejar con una sola mano.



Jorge Eduardo Vildoso

Agente de Propaganda Médica