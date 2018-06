Señor director:



Recorriendo las calles de mi querida ciudad, observé unos carteles que hablaban de la "nueva Peatonal", que sería motivo de orgullo y satisfacción. No sólo para los habitantes de esta tierra, sino también para las autoridades municipales, a quienes felicito anticipadamente por tan buen proyecto y obra de embellecimiento. En ese momento recordé una promesa incumplida por alguna persona integrante de gobiernos anteriores, en el sentido de construir y habilitar en el centro de nuestro querido San Juan, "baños públicos". Lástima que no se cumplió. Nadie pensó en las personas mayores, con problemas de salud, por ejemplo hipertensos que tomamos diuréticos, diabéticos con incontinencia urinaria, etc. Y, no solamente enfermos, sino personas sanas que, indudablemente, en algún momento de la jornada requieren este servicio que le es negado en confiterías, kioscos, tiendas, etc., y que obligan a veces a consumir alguna comida en un negocio gastronómico con el costo que ello supone. Ignoro si mi comentario es oportuno. Pero creo, sin temor a equivocarme, que es la opinión de miles de comprovincianos. Espero que alguien, algún día no muy lejano, escuche al pueblo.