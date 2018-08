Señor director:



Más de 60 personas, entre jugadores y entrenadores técnicos, participaron de la Clínica Internacional de Rugby que organizaron la empresa Minas Argentinas y el Cóndor Rugby Club, de Jáchal. Las capacitaciones fueron dictadas por especialistas de la International Rugby Academy of South America (Irasam), la filial local de la institución neozelandesa integrada por ex All Blacks. Esta clínica estuvo encabezada por Dave Ellis, actual entrenador del "Auckland Blues", equipo que compite en la liga mundial de Súper Rugby.



Las actividades contaron con la presencia de autoridades municipales y de la Unión Sanjuanina de Rugby. Durante dos días fueron alternando momentos teóricos, que incluían charlas con pizarrón de por medio y el análisis de videos de jugadas, con prácticas de campo. Guindas de por medio y divididos en grupos, los participantes ensayaban movimientos, pases y destrezas tanto para atacar como para recuperar la guinda en defensa.



Todas las actividades se realizaron en la Escuela Manuel Belgrano y en el Polideportivo Municipal localizado en El Vivero, de Jáchal. Además de los deportistas y entrenadores del Cóndor Rugby Club, que ofició de anfitrión, también participaron delegaciones del San Juan Rugby Club, Alfiles Rugby Club, Huaziul, Universidad, el Pocito Rugby Club, Caucete Rugby Club y representantes del rugby de Chilecito de La Rioja.