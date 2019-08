Señor director:



Durante mucho tiempo, e insistentemente, recibo llamadas telefónicas de diferentes promociones, una de ellas es de Movistar Hogar, no sólo para recordar su fusión con Telefónica, sino para que cambie de servidor del celular. Pero estos últimos cinco meses los llamados ya son demasiados. Pues ofrecen reducir la tarifa telefónica fija de $400, siempre y cuando cambie de empresa de servicio de celular. 1º) El cambio de empresa debe ser por elección totalmente libre y no voy a cambiar de Personal a un servicio como el de Movistar. 2º) Si soy tan buen cliente que pago antes del vencimiento todos los meses y merezco una reducción de tarifa, no puede estar condicionado este "premio'' a antojos de la empresa Movistar, por más que yo sea un "cliente cautivo''. 3º) Si son capaces de reducir $400 pesos es evidente que el cobro es abusivo a todos los clientes cautivos. Por lo menos, Telefónica ofrecía de forma permanente beneficios reales de este tipo a los clientes que cumplíamos con los vencimientos. Basta de jugar con los clientes, es cansador. Como empresas deberían ser más creativos y buscar otros medios para atraer clientes y no molestar a quienes no deseamos de sus servicios; este modo no sirve, es vulgar.