Señor director:

En charlas con familiares y amigos siempre surge la charla sobre las comidas típicas sanjuaninas. Muchas de ellas ya desaparecieron y otras van en vías de extinción. Quizás porque las nuevas generaciones no recibieron enseñanzas al respecto o no indagaron en platos antiguos, pero hay preparaciones como el tomaticán, chanfaina o postres como la ambrosía, que ya no suelen hacerse de forma masiva. Estas vacaciones de invierno sería lindo conoce por los medios masivos algunas recetas para volver a esas comidas que preparaban esas manos maravillosas de las mujeres sanjuaninas de tiempos pretéritos. Una buena forma de volver a las raíces gastronómicas de nuestra querida provincia de San Juan.

Rosendo Batallini

DNI 8.602.891