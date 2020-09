Señor director:



Llevamos muchos años de crisis en crisis política, económica y social. En ese contexto, los argentinos necesitamos aprender la lección. Si no nos escuchamos y miramos con respeto seguiremos haciendo agua como sociedad. Es de vital importancia que quienes ocupan cargos públicos tomen conciencia que lo hacen de manera circunstancial. Y, que por lo tanto, en algún momento volverán al llano. Por lo tanto, deben llevar a la sociedad un mensaje de solidaridad, en el cual se involucren. De algo hay que estar convencidos: todos estamos en el mismo barco. Si nos hundimos, la pasamos mal todos. Por lo tanto, quienes trabajan en el Estado, sean nacional como provincial y municipal, deberían fijarse en los gastos superfluos que hacen, como por ejemplo, tener encendida la calefacción cuando la temperatura es agradable o en verano, que los edificios tengan el aire acondicionado encendido cuando no hay personas en su interior. Mientras no pongamos en primer lugar a nuestro país, difícilmente salgamos de la presente y futuras crisis.

Celia Maldonado

DNI 6.814.657