Señor director:



Mi trabajo me hace transitar por distintos lugares del Gran San Juan, todos los días. Por eso me gustó la idea de escribir a DIARIO DE CUYO, para contar que veo muchos animalitos en la calle, el 90% perros y el 10% gatos, que andan deambulando, sin que tengan dueño. Creo, que lo más misericordioso sería que los vecinos los adopten. Pero, de no hacerlo, al menos colocar un recipiente con alimento y agua fresca debajo de los árboles y enfrente de sus casas, sería una bendición para estos animalitos que no le hacen daño a nadie. Sé que mis comprovincianos son solidarios, de gran calidez humana, por eso los invito a que le demos una mano a los animales que podrían ser mascotas, pero que el destino quiso que sean perros y gatos de la calle.

Dalmiro Reyes

DNI 12.398.056