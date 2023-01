Señor director:

En este país hay cosas que no se comprenden. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación desafectó recientemente a 160.000 familias que percibían el Programa Potenciar Trabajo. Previamente les había dado la posibilidad de validar sus datos, pero no lo hicieron. Ante la desafectación distintas organizaciones sociales realizaron un piquete reclamando la reincorporación al sistema. Si bien puede haber mucha gente que tenga la necesidad de recibir la ayuda, no entiendo porqué no validaron su situación. El Gobierno por todos los medios está tratando de reducir la cantidad de planes sociales, pero ocurren estas cosas y se dificulta el referido objetivo. Ojalá que se entienda que no se puede desandar el camino iniciado y que reducir el número de planes sociales es prioritario para la Nación.

Daniel Walter Solera

DNI 34.026.861