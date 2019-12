Señor director:



Quiero decir en primer lugar que soy vecino de Pocito y que me sorprendió recientemente, una noticia sobre un accidente ocurrido hace unos días en calle 11 y Ruta 40. ¿Por qué me sorprendió? Porque es una excelente obra vial, una zona bien señalizada, incluido el tramo de esta calle hasta la avenida Joaquín Uñac. Pero más allá de esa dolorosa y lamentable circunstancia, hay que señalar que en la provincia y en muchas ocasiones, somos los conductores quienes andamos apurados, no respetamos las leyes de tránsito y la ansiedad por cruzar primero una esquina o bien llegar primero a una rotonda, nos hacen cometer errores. Es necesario, como expresa el dicho popular, "que bajemos un cambio" y manejemos con prudencia y responsabilidad. Es cierto que en muchos lugares hace falta mejor señalización y pavimentación de calles, avenidas y rutas. Pero también es cierto que debemos conducir mejor.





Virgilio Cardozo DNI 13.903.196