Señor director:



Esta poesía puede parecer dura pero describe "qué es ser mujer'', con la antítesis.



Hoy no...// Hoy no siento la fibra de mujer/ en mis entrañas// Hoy no siento el corazón latir/ sin esperar palabras.// ¿Será que olvidé// Lo que es estar entre unos brazos?// Olvidé lo que es un beso largo//



¿Que te hace volar hasta el mañana?...// ¡Endurecí por dentro!// ¡Enfrento desafiante a la luna!//



Mejor, escondo la mirada// ¡No quiero su embrujo!// Ni cubrirme sólo/ con su agua plateada.// ¿Dónde está la que escribía/ "El amor .. lo más bello de la vida''/ Que guarda y es su ser/ "Amor'' de la noche a la mañana?// ¿Ser mujer? Para qué?// ¡Si hoy... no estoy enamorada!