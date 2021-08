Señor director:



Mi nombre es Thomás. Tengo 8 años y voy a tercer grado. Me gusta Matemática y Computación. Yo soy Jonás, tengo 10 años y voy a Quinto grado. Me gusta Plástica. Queremos desearles a todos los niños de San Juan un feliz día. También queremos contarles a los lectores de DIARIO DE CUYO que en la escuela usamos barbijo, alcohol y el distanciamiento para prevenir contagios por el virus de covid-19. En el recreo hablamos con los compañeros, pero distanciados. También hay mucha inasistencia de mis compañeros porque los padres tienen miedo de mandarlos a la escuela por el virus. En la escuela hablamos del Día del Niño, de los regalos. Muchos chicos quieren autitos, por ejemplo. Con el tema de la pandemia, no se habla mucho de este día, pero siempre esperamos algo. En la burbuja de 12 niños es mixto y nos llevamos muy bien. Somos muy compañeros. Queremos que este Día del Niño todos los chicos sean felices y reciban regalos. Pensamos en poner en condiciones juguetes usados para poder donarlos a niños que no puedan tenerlos, también ropa y zapatillas. Tenemos un tractor de juguete para regalar. En este día quiero que todos los niños estén muy felices.

Thomás y Jonás Huyema

Alumnos del Colegio

Andacollo, Chimbas