Pacientes escribiendo en el libro de quejas del hospital.

Lunes por la mañana. En el pasillo del Hospital "Aldo Cantoni'', ubicado en la Villa de Calingasta, un grupo de cinco madres jóvenes con sus bebés, escribían un texto en el libro de quejas del centro de salud. No es la primera queja con respecto al funcionamiento de esta institución como también contra el personal. Un cartel en una puerta avisa de que durante todo el mes de marzo el hospital no tendrá atención en Pediatría. En el lugar dicen que es por vacaciones de la médica de niños, por lo que la atención la realiza el médico clínico. Enfrente de esa puerta cerrada del consultorio, las madres exponían sus quejas con respecto al chofer de la combi que llevó a unas 12 mujeres con sus niños a una revisación en Oftalmología del Hospital Rawson. Las quejas eran contra el chofer de la movilidad, quien supuestamente, no fue a buscar a los pacientes en el horario previsto de las 11 de la mañana, sino que fue pasada las 14 horas, porque estaba de compras con su familia, conducta que no debe ser así. Además, que al regresar, el conductor iba a excesiva velocidad en la ruta, con el riesgo de volcar con la movilidad de regreso a la villa calingastina. Episodios como éstos son comunes, pero ya son intolerables para los pacientes que tienen que trasladarse 200 kilómetros en busca de atención médica. Esto, porque en este hospital no tienen médicos especialistas, instrumental ni atención adecuada, según los pobladores. En ocasiones, las madres tienen que viajar con el niño enfermo solamente, dejando a sus otros hijos al cuidado de vecinos o solos, algo que no corresponde. Por ese motivo, los pacientes piden que la atención médica se lleve a cabo en el hospital con profesionales nombrados y las condiciones debidas para que funcione un centro de salud en óptimas condiciones. El reclamo es porque ya no quieren trasladarse hasta la capital provincial, con los riesgos que viven y con el desgaste que deben hacer en cada viaje y los costos que deben pagar cuando no tienen recursos para viajar o pasar el día esperando atención médica. El tema ya se convirtió en drama para los calingastinos que viven un suplicio con la atención médica de este hospital. Desde la dirección del nosocomio no hubo respuestas sobre esta situación planteada por los vecinos de la zona.