Señor director:



Las boletas de la Dirección General de Rentas (DGR) no llegan a término para pagar los impuestos inmobiliario y automotor. Quise pagar en "San Juan Servicios" sucursal Shopping Alto del Bono y no pude, pese que el organismo prorrogó la fecha de vencimiento hasta el 19 de febrero. Así y todo, el cajero no me quiso cobrar.