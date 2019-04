Señor director:



A través de este espacio quiero pedir a las autoridades municipales que reconsideren los horarios en que funcionan los quirófanos móviles para la esterilización de mascotas, ya que el horario de mañana impuesto en forma generalizada impide a mucha gente llevar sus mascotas.



En mi caso particular, trabajo de 8 a 16 y el horario que ha fijado la Municipalidad de Rivadavia, que es a la que pertenezco, es de 8 a 13. Mi problema es que no tengo familiares o personas de confianza que me puedan ayudar, por eso averigüé en otras comunas vecinas la posibilidad de que atendieran por la tarde, pero no tuve suerte ya que todos los casos estas campañas se realiza exclusivamente en horas de la mañana.



Tengo tres gatitas y mi urgencia por esterilizarlas radica en que no puedo dejar que proliferen ya que no contaré con la forma de tenerlas.



Entre las gestiones que he concretado le envié una nota al intendente municipal para que considere la posibilidad de que el quirófano móvil que atiende en nuestro departamento sea habilitado al menos dos días por semana en horario de tarde o los sábados por la mañana, pero no he tenido ninguna respuesta.



Aprovecho la ocasión para denunciar numerosos casos de envenenamiento de perros y gatos que se han registrado en los últimos tiempos y les digo a los responsables de estos hechos que esa no es la forma de controlar la población de animales. No hay que ser crueles con esas criaturas creadas por Dios.