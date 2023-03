Señor director:

En los últimos tiempos hemos observado que se han producido numerosos desprendimientos de ramas de árboles que, en algunos casos, han provocado pérdidas humanas y daños materiales en casas y automotores. Esto ocurre en varios departamentos de la provincia, pero donde más daños se han registrado es en los departamentos Rivadavia y Rawson, probablemente por su densidad poblacional y por contar con calles muy transitadas con antiguas arboledas que no son mantenidas o conservadas como corresponde. En el caso de Rivadavia las brigadas que se encargan del arbolado público, si bien han realizado tareas de raleo de ramas no están erradicando aquellas ramas con peligro de desprenderse como las que pueden observarse sobre la calle Sargento Cabral (Ex Coll) o el barrio del mismo nombre que cuenta con antiguos ejemplares de mora. En Rawson la situación es similar en el sector sureste del departamento, en las inmediaciones de la calle 5. Una recorrida por esas ealles, observando las ramas quebradas que peligran con caerse en cualquier momento, corra viento o no, que deberían erradicarse, podría llegar a ser una muy buena medida preventiva que evitaría tener que lamentar víctimas por accidentes.



Lisandro Guzmán

DNI 13.972.781