Señor director:



Por primer vez escribo una carta a un medio de comunicación. El motivo es para advertir a los ciudadanos y a las autoridades de la provincia, sobre situaciones que vivimos de manera cotidiana desde hace años. pero que ningún organismo estatal como tampoco la institución policial se los observa controlar. Me refiero a la salvaje forma de manejar que tienen muchos conductores de camionetas 4x4. En su mayoría son vehículos de empresas. Pero también los hay sin identificación que se supone son particulares. Todos ellos se sienten dueños de rutas y avenidas de la provincia. Lejos están de respetar la cartelería que señala límites de velocidad. Ayer mismo, cuando yo ingresaba a la avenida de Circunvalación a la altura de Avenida Paula Albarracín de Sarmiento, lo hacía con suma precaución. De repente una de estas camionetas me superó de manera increíble para encerrarme y girar hacia la salida de la autopista hacia calle Matías Zaballa. Unos 300 metros más adelante por la Circunvalación me pasó otra camioneta japonesa, que sin dudas iba a más de 150 km/h. La Policía, como Gendarmería deben tomar medidas al respecto como también la Justicia de Faltas y el fuero Penal. Esto debido a que no se puede acusar por homicidio culposo a quienes conducen de manera tan negligente como lo hacen muchos conductores de camionetas 4x4.