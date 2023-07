Mientras más pasa el tiempo, puedo decir con absoluta convicción que muchos conductores de camionetas 4x4 no están preparados psicológicamente para conducir este tipo de vehículos por calles, avenidas y rutas en San Juan. La mayoría, no todos, andan a tanta velocidad que me atrevo a decir que tienen un absoluto desprecio por la vida de ellos y de los demás. Tan sólo hay que ingresar a la avenida de Circunvalación y experimentar las tremendas velocidades a las que circulan, cuando hay carteles viales que indican una máxima de 80 km/h. O bien por las rutas de la provincia. Esta carta no es para criticar, sólo para advertir a los sanjuaninos que tengan mucho cuidado cuando vean a estos vehículos en la ruta. También solicitar a la Justicia, Policía y Legisladores provinciales que trabajen en leyes que traten este tipo de casos de conductores que se manejan con total impunidad en la vía pública.

Por Oreste Domínguez

DNI 7.620.789