Se define Zigoto o cigoto, cuando ambas células sexuales, óvulo y espermatozoide, se unen en la fecundación. Sus núcleos se fusionan para dar lugar a una única célula: el cigoto. Por tanto, podemos definir el concepto cigoto como la célula que resulta de la fecundación del óvulo por parte del espermatozoide.



Teniendo en cuenta esta definición y concepto, quiero compartir esta petición que dice así: ¿Y yo, que culpa tengo? Soy un bebito humano, alias el "zigoto'' mi mamá me presta por nueve meses su vientre para que yo crezca sanito, hasta que decida nacer, y hemos establecido, vía molecular, algunas reglas de convivencia con beneficios mutuos. Por supuesto que papá siempre está atento a lo que nos sucede en todo momento. De repente, personas ajenas, salidas no sé de dónde, dicen que son extranjeras o sino de la política, y quieren matarme porque no soy deseado, que seré una carga pesada para mi mamá o quizás nazca con algún impedimento físico ¿y ellos que saben?, para sancionarme con torturas y pena de muerte. ¿De qué me acusan? No he contaminado el río Potrerillos, no he maldecido a nadie, no mentí prometiendo el oro y el moro para que me dieran unos votos, no me burlo ni desprecio a ningún creyente, no hice violencia contra nadie, no escandalicé con actos impuros, no he fumigado con agrotóxicos los campos para eliminar abejas y mariposas, no robé los impuestos del Estado, no he deshonrado a mis padres, etcétera. ¿Y yo, que culpa tengo? Mi única finalidad es seguir el mandato de la creación, de la naturaleza, que me invita a vivir, como una persona más de la especie humana. Crecer en el seno de mami hasta que esté listo para dejar de ser el feto zigoto y convertirme en un bebé, niño o niña, para dar esperanza y alegría a toda mi familia. Escuché también unas débiles voces humanas que me amaban y esperaban que no me pase nada malo. Que rogaban a los responsables del gobierno para que no hagan malas leyes; para que las personas de buena voluntad ayuden a mis padres en estos difíciles momentos, y que me reciban con valentía, sabiendo que Dios Padre, los acompañara y bendecirá.



"Llastay - para la defensa del medio ambiente'', hace suya esta petición, y solicita con toda claridad, firmeza y apasionadamente, que los responsables estatales, de la Justicia, de las leyes y del gobierno, rechacen leyes inmorales e injustas como las ley para asesinar bebés en el seno de su madre'', invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia''.





Mauricio Montenegro - DNI 8.327.402

Rivadavia