Señor director:

El reclamo que hicieron los docentes denominados "autoconvocados" durante el desfile del 25 de Mayo en nuestra ciudad Capital demostró una vez más que este sector no tiene en cuenta lo que representa para la sociedad. Más allá de que la demanda de mejoras salariales pueda ser justa y necesaria, estos maestros debieron tener en cuenta el marco en el que la efectuaron, en momentos que la ciudadanía reeditaba una de los festejos más importante para el sentimiento patrio. No quiero decir que no deben reclamar por su condición salarial, pero podrían haberlo dejado para otro momento o hacerlo de una manera más adecuada, por ejemplo entregando un petitorio y evitando la exposición exagerada ante un público que había asistido a celebrar el Día de la Patria en forma ordenada y respetuosa.



Espero que para próximas ocasiones se consideren estos comportamientos y se eviten malos momentos en lo que debía ser una fiesta para los sanjuaninos.



Adolfo Gustavo Pérez

DNI 14.003.879