Señor director:



Estamos cansados de solicitar por diferentes vías, ya sean formales o informales, la solución de problemas que saltan a la vista. Por ejemplo, las inundaciones en el "Barrio Colón''; baches y zanjas abiertas en el barrio "Mutual del Banco San Juan''; la puesta en funcionamiento del natatorio del Club Colón Junior. Todas estas obras inconclusas. El Barrio "Asunción'' sufre de la existencia del "basurero VIP'' (le decimos así porque tiene iluminación y está cerca del Centro Cívico y Plaza 25 de Mayo). En esos lugares proliferan todo tipo de insectos, roedores, alacranes, etc. Un peligro permanente para niños y adultos. Allí depositan su basura y mugres, carretelas, camionetas, autos y camiones que llegan de otros lugares. Además, la inseguridad reina en este barrio.



En el barrio "Cooperarq 3'', es lamentable lo que sucede. Hace al menos un año, personal de "Bodegas Graffigna'' y unos pocos vecinos, plantaron en la plaza principal más de 300 ejemplares, de las cuales sólo quedan 23. El resto se secaron, al igual que cuatro árboles grandes. Además, se construyó un reservorio para el agua de regadío que todavía no cuenta con la bomba que ya fue otorgada por el Departamento de Hidráulica.



La iluminación de la plaza no es suficiente. La mitad está sin farolas, con las consecuencias que esto tiene respecto de la seguridad. El césped existente permanece gracias a la participación de los vecinos. Más no podemos hacer, y mucho menos si el secretario de Obras, de la Municipalidad de la Capital, que es vecino nuestro, no da soluciones a los problemas planteados.



Actualmente, las calles de todos estos barrios, que fueron oportunamente pavimentadas, carecen de la demarcación correspondiente para advertir sobre el peligro de circular a gran velocidad por la zona.