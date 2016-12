Señor director:



Me dirijo a usted, ser intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, en nombre de muchos vecinos, que seguramente estarán de acuerdo en reclamar por la obra prometida de pavimento en Villa San Patricio.



Llevamos esperando meses, incluso hemos visto el pavimento de barrios de alrededor; y esta Villa (una de las primeras de Chimbas), sigue siendo olvidada. Desde la década de 1970, que ningún intendente mira hacia hacia aquí.



No queremos ser defraudados nuevamente. Por eso considere esta petición como un ruego, ante la desidia que por años vive esta villa.

Ya más no podemos esperar.



Las calles están intransitables. Ni los niños pequeños y ancianos pueden transitar. A esto se suman piedras y basura. Es el único panorama que puede observarse.



Sin más me despido de usted, señor intendente, esperando que pueda dar una grata respuesta ante esta petición. No con palabras, ni escritos, sino con la obra esperada. Ojalá que este comienzo de 2017 sea distinto para este lugar. Saludo cordial.