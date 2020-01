Señor director:



He visto con preocupación como en distintas localidades de la provincia se han sucedido en estos últimos días problemas con el abastecimiento de agua potable. Las causas son diferentes, pero todas ellas concluyen en que se han producido roturas de cañerías, algunas de ellas afectadas por las últimas tormentas. Soy consciente de que cuando un sistema colapsa no queda otra que reemplazarlo por otro nuevo, ya que las reparaciones en ocasiones son más costosas y menos eficientes. De todas maneras, la gente de OSSE no puede dejar que el servicio que ellos prestan deje de funcionar, ya que hay que tener en cuenta que estamos en plena época de verano, con temperaturas muy altas y en una provincia desértica que necesita en gran medida del agua para subsistir.



Sé que hay zonas que están muy afectadas con este problema, por eso pido que cada uno de los problemas sean atendidos con mayor celeridad y si es necesario se asigne una mayor cantidad de operarios a las cuadrillas que están encargadas de reparar las roturas que provocan las interrupciones.