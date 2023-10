Portada del libro "Endeveras".



Dentro de las obras de poetas y escritores sanjuaninos recordamos el libro de poesías de Jorge Leónidas Escudero (San Juan 1920-2016) titulado "Endeveras". Esta obra fue impresa y publicada en marzo de 2004 con una tapa alusiva al contenido ilustrada en base al óleo sobre tela pintado por Carlos Gómez Centurión.



Una de las poesías "Punto y seguido" expresa: El local ha cambiado pero el billar/ es el mismo, está en el ayer,/ en el ayer donde buscábamos ser hombres/ a fuerza de carambola y pucho.// Mozo, traiga cerveza de la que tomábamos/ antes de que usted abriera los ojos./ Nosotros continuaremos una antigua partida,/ y como el artículo primero es dar en bola/ pongamos las cosas en el sitio preciso/ en que estaban cuando te fuiste, Víctor.// ¡Bah! Se me va esta carambola no sé cómo, / ¿será por atropellamiento de recuerdos?// Mozo, no traiga, no tiza de tacos,/ tenemos todavía en los bolsillos/ pedacitos azules desde la partida esa en que/ como despedida, Víctor, tiraste de lujo y/ rajaste el paño del horizonte.



Por Redacción DIARIO DE CUYO