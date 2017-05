Señor director:



El 17 de mayo de 2009 falleció el escritor uruguayo Mario Benedetti. Fue galardonado con el "VII Premio Reina Sofía'', de poesía iberoamericana. Ha sido distinguido con el doctorado Honoris Causa por universidades de Valladolid, Alicante, de España y La Habana, Cuba.



Algunos de sus poemas han sido musicalizados:

"Si te quiero es porque sos/ mi amor, mi cómplice y todo.// y en la calle, codo a codo,/ somos mucho más que dos''.

Benedetti fue ensayista y humorista. Su variada y amplia producción literaria abarcó género lírico, dramático y narrativa. Adquirió fama internacional con su novela "La tregua'' (1960), editada en veinte países y traducida a trece idiomas. Considerada testimonio social y psicológico, fue trasladada a la radio, televisión y cine. Llegó a ser candidata a un Oscar en 1975.



Uno de los libros del autor uruguayo se titula "Rincón de haikus''.

El haiku es una forma de poesía tradicional japonesa. Son poemas breves de tres versos sin rima, inspirados en emociones, sentimientos. El origen del haiku se remonta al siglo XVI.

Dice Benedetti en ese libro: "Dame cobijo con toda la ternura/ que te he prestado''.



En otro haiku, expresa reflexivo: "Cada transplante/ incorpora los flecos/ del dueño antiguo''.

Para referirse al otoño, nos dice: "Las hojas secas/ son como el testamento/ de los castaños''.

Nos conmueve con este pensamiento: "Hay pocas cosas/ tan ensordecedoras/ como el silencio''.



Y en sólo tres versos deja un mensaje: "Después de todo/ la muerte es sólo una sintonía/ de que hubo vida''.

Deja una incógnita en el siguiente haiku: "En cofre nuevo/ guardé los sentimientos.// Perdí la llave''.

Cultivó una poesía casi confesional, intimista, de tono coloquial en "Táctica y estrategia'':



"Mi táctica es mirarte,/ aprender como sos/ quererte como sos.// Mi estrategia es/ que un día cualquiera/

no sé como, ni sé/ con que pretexto/ por fin me necesites''.

Con lenguaje sencillo Benedetti, en el libro "Poemas de otros'', dice

"Compañera/ usted sabe/ que puede contar/ conmigo.// No hasta dos/ o hasta diez,/ sino contar conmigo''.

Una de las poesías que se recuerdan del escritor uruguayo es "No te rindas'', que tiene como tema la esperanza. El escritor incentiva a la receptora a cambiar su actitud frente a la vida.

"No te rindas, por favor no cedas/ aunque el frío queme,/ aunque el miedo muerda,/ Aunque el sol se esconda y se calle el viento/ aún hay fuego en tu alma/ aún hay vida en tus sueños/ porque no estas sola y porque yo te quiero''.



Mario Benedetti, uno de los escritores más destacados de la literatura latinoamericana, había nacido en Uruguay, el 14 de setiembre de 1920.