Señor director:



Es increíble a lo que la sociedad ha llegado en este tiempo. Me refiero a niños que no juegan, ni siquiera en los recreos de la escuela. El motivo es simplemente uno: la tecnología. Los celulares que cargan los niños de escuelas primarias. En muchos casos, los pequeños usan celulares por el temor de los padres a que les pase algo malo. Son cosas de este siglo XXI, donde el poder del mundo tecno y su influencia en las nuevas generaciones nos más dependientes a las nuevas generaciones e incluso afecta a personas adultas. En el recuerdo quedaron aquellos tiempos de hace 20 años y más, cuando en los recreos escolares se aprovechaban esos cinco minutos de recreo para jugar con una pelota de trapo en partidos de fútbol o a las figuritas, los trompos. Mientras las chicas jugaban a la "pelota pelota prisionera o el "elástico'', la pilladita. Todo esos juegos sanos tienen que volver. Por eso me alegró mucho una noticia que leí en DIARIO DE CUYO sobre los "recreos activos'' que quieren implementar el Ministerio de Educación junto a la Secretaría de Deportes, ambos organismos provinciales. La idea es que algunos profesores de Educación Física, visiten escuelas para organizar actividades y alejarlos un poco de las pantallas táctiles.



Esta carta es para proponer a los padres que colaboren en sus casas con sus hijos en aconsejarlos a jugar más y no ser dependiente del celular. Esto es así, porque según los expertos, el jugar es muy importante para los niños porque despierta la creatividad. Así, es que, ayudemos a nuestros hijos y felicitaciones a las autoridades por este programa.