Señor director:



Lucas Nuñez, sanjuanino de 18 años, fue diagnosticado con un raro tumor de húmero, hueso del brazo.



Debido a la complejidad del diagnostico de Lucas y a la necesidad de realizar una cirugía de gran envergadura, en la ciudad de San Juan no era factible realizar el tratamiento indicado. La obra social OSPAT lo derivó a Buenos Aires para ser atendido, en forma integral, en la Fundación Favaloro.



Él mismo lo relataba de esta manera: "Fue muy chocante todo lo que me pasó, pero lo tomé con calma. La amplitud de la operación era mucha".



Una vez en Buenos Aires fue intervenido quirúrgicamente en el mes de abril de 2017, cirugía durante la cual se le reemplazó el húmero por una moderna prótesis y se le realizaron diversos injertos óseos.



"Gracias a Dios todo salió muy bien. A un mes de la operación me siento bárbaro y los médicos me dijeron que todo marcha bien, en poco tiempo empiezo con la rehabilitación de kinesiología".



De acuerdo al criterio médico de los profesionales intervinientes, la cirugía fue muy exitosa. Tanto, que Lucas pudo irse de alta a las 48h, manteniendo controles ambulatorios durante una semana en Buenos Aires. Debido a la excelente evolución postquirúrgica, pudo regresar a su provincia natal en poco tiempo.



La madre de Lucas relató su experiencia personal como "un dolor terrible al principio, fue muy duro para mí estar sola acá, pero verlo a él bien me basta y me sobra. Han estado con nosotros apoyándonos y no tengo palabras para agradecerles todo lo que han hecho. Todas las diligencias administrativas en OSPAT y en la Fundación. Han estado todos al tanto de él. Y yo más que feliz, ahora que ya volvemos a San Juan mucho más tranquilos".



En la ciudad de San Juan, Lucas Nuñez deberá continuar con su rehabilitación bajo seguimiento médico. Asimismo, deberá concurrir en el futuro a la Fundación Favaloro en Buenos Aires, para realizarse nuevos controles.



La Obra Social OSPAT hizo posible la atención médica integral, la compleja intervención quirúrgica, la rehabilitación de Lucas Nuñez así como también los traslados y hospedaje del paciente y su familia en la ciudad de Buenos Aires.



Para OSPAT, el caso de Lucas Nuñez no es una historia clínica, es una historia para compartir y celebrar con toda la comunidad.





(Obra Social del Personal

de la Actividad del Turf)