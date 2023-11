Señor director:

Termina una gestión de gobierno. Ya no se le puede pedir más, porque no hay tiempo posible para hacer grandes obras. Sin embargo, comienza otra, con grandes desafíos. Una de ellas es la supervivencia de las generaciones futuras de sanjuaninos en un medio ambiente semidesértico y hostil, con el cambio climático en el planeta. Creo que no se pide mucho, sólo que todos los sectores de la provincia impulsen como cuestión de estado la reforestación de San Juan de manera permanente en el tiempo. Utilizar muy bien el recurso del agua para el regadío de la arboleda pública y conciencia en toda la población de cuidar los árboles, porque son parte fundamental de la vida en nuestro territorio. Los sanjuaninos, de verdad, debemos comprometernos a lograr que se planten cada vez más árboles de distintas especies, para hacer frente a las tremendas temperaturas de primavera y verano y para tener una mejor calidad de vida.