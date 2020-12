Señor director:



Según los especialistas, estamos en un momento crítico de sequía en la provincia. Por tal motivo, de alguna manera, todos los sanjuaninos debemos acudir en auxilio del arbolado público. Cada frentista regando sus árboles y los municipios trabajando en los canteros de aquellos ejemplares que si bien están junto a las acequias, no suelen ser regados porque el agua de regadío no pasa por miles de cunetas que hay en el Gran San Juan.



Creo que debemos sincerarnos, si no hacemos algo los ciudadanos, como el regar árboles y plantas que estén en lugares públicos, lo más probable es que se enfermen o mueran de sed, porque no se ve agua por las acequias en la provincia. Ojalá que los municipios y los organismos correspondientes trabajen en esto que es muy importantes para la vida de todos los seres vivos en la provincia. No esperemos a que se produzca una tragedia en el medio ambiente para recién movernos y hacer algo al respecto.

Vicente Rainiero

DNI 27.272.015