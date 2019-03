El fútbol nos apasiona desde niños. Usted pruebe con llevarle dos regalos a un pequeño. Muéstrele un héroe de historietas, por ejemplo, y en la otra mano una pelota. ¿Cuál regalo cree que tomará primero? Yo digo que la pelota. Es irresistible la atracción por tomarla, darle una patada, embocarla entre dos sillas, dos mesas o lo que sea, e invitar, o desafiar, a que otro la ataje. Desde niños nos atrapó esa sugestión, que está en los genes, en alguna parte del cerebro, como esas lecciones venidas desde lo desconocido. Después, salir de la casa, ir a la vereda, al potrero, los desafíos con el barrio vecino, el club. Los que no hicimos fútbol oficial, jugamos hasta que las rodillas dijeron basta. Y así es, interminable idilio. Nada se compara, ahora, con tirársela al nieto y ver si le da con la zurda. Alberto Naveda, uno de "los 10'' más grandes que tuvo San Juan, me trajo este "reglamento del fútbol callejero'', que con placer transcribo: 1) El gordo va al arco. 2) Si no hay gordo, se arregla yendo uno por vez, luego de cada gol. Termina atajando el que más goles evita, pero se pierde correr, por "buenudo''. 3) Si hay penal en contra, sale el gordo y entra uno bueno. 4) El partido termina cuando están todos cansados. 5) No importa que un equipo vaya ganando 20 a 0. Siempre, "el que hace el último gol, gana''. 6) No hay árbitro. 7) Si no hay sangre, no es foul. 8) Nadie simula. El que se tira es un "maricón''. 9) No hay posición adelantada. 10) Los dos mejores no pueden jugar por el mismo equipo. 11) El que la patea afuera, la va a buscar. 12) Si el gol es polémico, se decide patear un penal. 13) No hay travesaño, se lo calcula a la altura del arquero. 14) La pelota sale cuando cae a la cuneta o pasa aquel árbol. 15) Siempre hay uno que la madre llama para comer. 16) Hay que estar atento a los autos, por si la pelota se va a la calle. 17) Se juega por la "coca''. Nadie paga. 18) Está el que se embronca porque "todos suben y nadie baja''. 19) Hay peleas porque el arco rival es más chico. 20) Tener cuidado con el que está "a la pesca''. 21) Los arcos se arman con buzos, o dos piedras grandes. 22) Al arquero que sale gambeteando, se permite insultarlo (nunca de la madre). 23) Al "morfón'' no se la pasen. 24) Si el dueño de la pelota se enoja, se acaba el partido. 25) No vale gol detrás de la mitad de la cancha. 26) Al que la pisa y se burla, la patada es lógica. 27) El palo de la luz, un árbol, o lo que sea, habilita. 28) No se suspende por lluvia. 29) Si falta uno, se invita al desconocido que está mirando. Seguro que la rompe. 30) Si juega bien y llega tarde, tiene que entrar y sale el más "buenudo''. 31) Y si juega mal y llega tarde, no juega porque "ya estamos todos''. 32) Cada gol se grita, como si fuera la final del mundo.



Gracias Beto. Usted, amigo futbolero, agregue los reglamentos que quiera, de cuando jugaba en su barrio. Ese al que siempre quiere volver.



Por Orlando Navarro

Periodista

Ilustración: Rodolfo Crubellier