Señor director:



Acudo a este espacio para llegar a las autoridades del Secretariado Ejecutivo de ATE (Asociación Trabajadores del Estado) - San Juan, con el planteo de la necesidad que tenemos los afiliados a este gremio de que se regularice el funcionamiento del área vinculada a los medicamentos que se proporcionan a través de esta entidad sindical. Soy afiliado aportante de ATE desde hace 44 años y es una pena que no se esté cumpliendo en tiempo y forma con la provisión de remedios, lo que se ve traducido en un verdadero calvario cada vez que necesitamos tramitar una receta, especialmente porque nuestra salud no puede esperar. Esta situación se agrava considerablemente por un descuento mensual que se nos está haciendo en relación a este tema, y que no está autorizado, por lo que lo consideramos ilegal.



Esperamos la consideración de todas las partes en este tema a fin de que se resuelva favorablemente en favor de los afiliados que somos el cuerpo y alma de esta organización gremial.





David Otarola DNI 10.224.233